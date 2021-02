lluita sindical

Es constitueix la unió territorial de la Intersindical al Baix Llobregat

Aquest dissabte 31 de gener es va celebrar l’Assemblea constituent de la Unió Territorial (UT) de la Intersindical – CSC al Baix Llobregat. A l’acte, que es va fer per mitjans telemàtics, s’hi va convocar els prop de 500 afiliats amb que el sindicat compta a la comarca.

Els assistents a l’assemblea van aprovar per unanimitat l’equip impulsor de la Unió Territorial, així com els seus càrrecs i els objectius de treball. En aquest sentit, Marta Molina serà la coordinadora i portaveu de la Intersindical – CSC al Baix Llobregat; Xavier Serret es farà càrrec de l’acció sindical; Àlia Kirchner durà a terme tasques de comunicació i Eduard Suàrez actuarà com a vocal.

El grup impulsor de la UT Baix Llobregat va presentar quatre grans línies de treball per als propers anys. En primer lloc, es va destacar la coordinació amb el sindicat a nivell nacional i entre seves seccions sindicals. També es va prioritzar la formació i la coordinació territorial de la cinquantena de delegats i delegades sindicals que hi ha a la comarca, així com de l’afiliació comarcal i de l’entorn. Un altre objectiu important per a la UT Baix Llobregat serà l’expansió al territori per tal d’arribar a ser el sindicat majoritari de la comarca, mitjançant campanyes d’afiliació locals i comarcals, i la presentació de candidatures a les eleccions sindicals; i per últim, i en aquest mateix sentit, es treballarà per aconseguir tenir el màxim possible de delegats i delegades sindicals a la SEAT – Martorell el proper 2023.

L’assemblea també va informar als assistents que properament l’afiliació de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat passarà a estar inclosa en la Unió Territorial del Baix Llobregat.

La Intersindical – CSC celebra la creació de la seva Unió Territorial en una comarca com el Baix Llobregat, de forta tradició sindicalista i que compta amb una ocupació especialment concentrada en els sectors dels serveis i la indústria i amb un atur registrat com a mitjana del 2020 de 46.570 persones, al voltant del 10% del total registrat a tot Catalunya en el mateix any.