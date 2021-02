Moviment veïnal

El Recinte de l'Escola Industrial esdevindrà un Bé Cultural d'Interès Nacional

La Plataforma “Un nou Clínic és possible Salvant l'Escola Industrial” ha anunciat l’inici de la Instrucció de l’expedient de Declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) del Recinte de l'Escola Industrial.

La Declaració de Bé d’Interès Nacional (BCIN), fa referència als béns immobles catalogats, deixant els carrers i espais lliures qualificats d’equipament com a zones potencialment edificables. Per aquest motiu reclamem la necessitat de protegir els carrers i espais lliures del Recinte de l’Escola Industrial desplegant dos instruments que preveu la llei: la definició dels entorns de protecció del BCIN segons preveu la Llei del Patrimoni Cultural Català del 93 i la Modificació del Pla General Metropolità, per tal de qualificar els carrers i espais lliures, el buit del Recinte de l’Escola Industrial, com a zona verda clau 6a.

Tot i que les administracions han manifestat la voluntat de la permanència i continuïtat d’aquest conjunt d’equipaments i institucions, algunes d’elles tenen una caducitat de conveni per aquest mateix any 2021. Els equipaments de l’Escola Industrial conformen un veritable CAMPUS, on s’estableixen interaccions i sinèrgies, en una veritable superilla amb un microcosmos divers i amb serveis i espais compartits, conjunt format per les quatre illes de l’Eixample que històricament havien constituït la fàbrica Batlló. En conseqüència, reclamem la continuïtat dels convenis i la rehabilitació i restauració dels edificis històrics que les alberguen, la recuperació de les arquitectures originals representatives dels 100 anys del procés històric del Recinte.

La Plataforma “Un nou Clínic és possible Salvant l'Escola Industrial” impulsada per les entitats SOS Monuments, la Coordinadora Esportiva de l’Escola Industrial, les Associacions de Veïnes i Veïns de l’Esquerra i de la Dreta de l’Eixample, la FAVB i la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i amb el suport de 50 entitats cíviques de Barcelona