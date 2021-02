opònims

El Consell Cultural de les Valls d’Àneu edita ‘Pagus Anabiensis’, un llibre que recull més de 3.000 topònims aneuencs

Elha editat el llibre. Amb 1.400 entrades i 435 pàgines, la publicació té el subtítol d’’. Obra del professor de la Universitat de Lleida (UdL), Albert Turull, la publicació, president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, i forma part de la col·lecció Quaderns del Consell. En el seu pròleg, compta amb la col·laboració del professor de la Vanderbilt University (Nashville,Tennessee) Philip Rasico, també del professor de la Universitat de Lleida, Ramon Sistac, i de Joan Blanco amb l’edició il·lustrada de les fotografies. L’obra esFerran Rella destaca que l’obra “amb un doble vessant: la gent del Pallars disposarà d’unai en contrapartida elsals territoris dels Països Catalans –i del Pirineu– que compten amb un estudi específic i ben complet”.‘Pagus Anabiensis’ és un estudi que no només vol ser exhaustiu pel que fa a l’inventari de topònims, sinó que alhora té l, que, sense arribar a ser una comarca (es troba sens dubte en el marc del Pallars Sobirà), sí que té una història i unes característiques geogràfiques ben diferenciades.L’obra s’estructura en dues parts: El, on s’estudien un per un els noms de lloc aneuencs, i l, on es presenta un estudi integrat que explica globalment la toponímia aneuenca en el marc pirinenc i en el català.El llibreL’obra s’ha realitzat amb el suport de la delegació a Lleida de l’Institut d’Estudis Catalans, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta iniciativa del Consell Cultural de les Valls d’Àneu representa la segona fase del projecte onomàstic de les Valls d’Àneu, iniciat el 1995 arran del conveni signat amb el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida (UdL) i de la publicació ‘De Marimanya al Cargol. Inventari toponímic de les Valls d’Àneu’, volum cinquè d’aquesta mateixa col·lecció, editat el 2004.El Consell Cultural de les Valls d’Àneu va néixer l’any 1983 amb la voluntat de crear i gestionar projectes culturals entorn del patrimoni documental, natural, etnològic, arquitectònic, arqueològic i popular. La seva tasca de dinamització s’ha vist reconeguda amb la concessió del Premi Nacional de Cultura Popular, el 1991 per al Consell Cultural i el 1994 per a l’Ecomuseu. Entre les diverses fites culturals, ha propiciat la creació de l’Arxiu Històric de les Valls d’Àneu (1985), l’Escola de Natura de les Valls d’Àneu (1987), L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (1988), Dansàneu (1991), Les Trobades d’Escriptors (1994).Les actuacions del Consell s’han adreçat també a altres àmbits culturals: patrimoni popular com la festa dels Veïnats d’Esterri o la de les Falles d’Isil, per les quals va aconseguir el reconeixement com a Festa d’Interès Nacional de la Generalitat de Catalunya, l’única de les Terres de Ponent; patrimoni arquitectònic, recuperació de l’espadanya de Sant Joan d’Isil o l’adequació interior i exterior de santa Maria d’Àneu; patrimoni artístic i mobiliari: la recuperació dels retaules de Son, Jou, Sorpe i les talles romàniques de la Mare de Déu de les Neus d’Àrreu i de Sant Pere de Sorpe; patrimoni arqueològic: la descoberta de la necròpolis d’Alós i, especialment, els treballs de recuperació del Conjunt arqueològic de València d’Àneu.