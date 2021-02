Davant els fets succeïts a Tortosa en ka visat de VOX

Ahir dijous 11 de febrer, el grup polític d'ideologia feixista i espanyolista, VOX, va venir a Tortosa a fer un acte polític a la plaça del Mercat. Més d'un centenar de persones de les Terres de l'Ebre van sortir al carrer a protestar per la presència de la formació feixista mentre el cos de Mossos d'Esquadra va protegir un cop més als polítics ultres i un cop més va acabar reprimint a les antifeixistes que es van concentrar al voltant de la plaça del Mercat de Tortosa.

El cos de Mossos d'Esquadra, un cop més van coartar la llibertat d'expressió i de manifestació amb identificacions arbitràries i algunes de polítiques. Davant dels fets ocorreguts ahir, la CUP Ebre manifestem:

- Tota la nostra solidaritat a totes les persones retingudes i identificades, entre elles, l'alcalde de Benissanet, Xavi Arbó, la regidora de Benissanet, Tere Margalef i el regidor de Rasquera, Joan Pellisa.

- Agraïm el suport donat des de Juristes per la Llibertat en evitar més vulneració de drets durant la concentració. - Agraïm a tots i totes les antifeixistes que ahir, als carrers de Tortosa, va plantar cara al feixisme.

- Denunciem l'actuació del cos de Mossos d'Esquadra, intimidant persones, coartant la llibertat d'expressió, reunió i manifestació.

- Denunciem un cop més que molts dels Mossos es van tapar els números identificatius per tal de dificultar la seua identificació, una pràctica habitual i il·legal. A més a més, alguns agents es neguen a identificar-se quan se'ls requeria la identificació o NOP.

- Denunciem l'intent d'encapsulament dels Mossos cap a un grup de manifestants.

- Denunciem l'enaltiment del franquisme fet per VOX durant l'acte.

Davant tota la situació viscuda, la CUP Ebre denunciem l'actuació del cos de Mossos que té com a responsable de la Conselleria d'Interior, un membre de JxCat. Alhora, el Govern de la Generalitat, on també hi és ERC, calla i permet que el feixisme escampi el seu discurs d'odi i a sobre, acaba reprimint a independentistes i antifeixistes. Per tot plegat, davant la incapacitat d'ERC i JxCat d'aturar les males praxis del cos de Mossos d'Esquadra, animem a la ciutadania de les Terres de l'Ebre a canviar el rumb del país, continuant plantant cara al feixisme arreu dels Països Catalans i anant a votar el 14 de febrer.