Albert Botran : "Volem un futur sense asfalt"

La CUP-Guanyem va portar a terme ahir, dilluns 8 de febrer, una roda de premsa a l’entorn de les propostes sobre sobirania territorial. L’acte va tenir lloc davant l’ajuntament de Mollet.

Al mateix hi van participar, el diputat de la CUP al Congrés dels Diputats, Albert Botran i el membre de la CUP de Mollet, Txus Carrasco.

Carrasco va alertar que “no podem deixar que la crisi econòmica agreujada per la pandèmia sigui un buffet lliure per a l’especulació urbanística i la destrucció del territori” .“Necessitem ser fortes al Parlament per aprovar una moratòria que aturi tots els projectes agressius, com el 4rt Cinturó o el PDU del Circuit de Catalunya i per salvar l’espai agrícola del Calderí, on l’ajuntament de Mollet i el Consorci de la Zona Franca volen convertir el que avui és agricultura, paisatge i patrimoni natural en ciment, asfalt i contaminació”.

De la seva banda, el diputat de la CUP, Albert Botran, va denunciar que “ No volem més asfalt, el futur no és més asfalt”. “La transició ecològica no és pintar de verd les empreses de l’IBEX com pretenen els partits que les sustenten. No pot ser deixada a les seves mans perquè segueixin fent com fins ara, devorant recursos i territori, apujant tarifes, omplint-se encara més les seves butxaques i buidant les de les classes populars”.

“Cal guanyar la sobirania i gestió 100% pública de recursos estratègics, com l’aigua i l’energia i un bastir model compromès amb el canvi climàtic, descentralitzat, autosuficient, popular, no nuclear i renovable i per això és imprescindible una CUP forta al Parlament” va concloure Botran.