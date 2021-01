14-F

Júlia Urgell: "Volem un nou cicle per guanyar el dret a una vida digne"

Esta nit, la CUP ha iniciat la campanya electoral fent una acció davant de la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. Militants de la CUP han precintat la Delegació simbolitzant la inoperància del Govern Català, conformat per ERC i JuntsxCat, en la gestió de la pandèmia i la incapacitat de posar al centre els interessos de la gent treballadora.

Júlia Urgell, candidata ebrenca a les eleccions, ha denunciat la ineficàcia, la irresponsabilitat i l’autonomisme d’un govern que es va presentar per fer efectiu el mandat de l’1-O, “però que ens ha fet tornar al punt de partida i que, fins i tot, persegueix als que vam sortir a defensar els presos i preses polítiques”, referint-se a les més de 3.000 persones represaliades i on en molts dels casos la Generalitat actua com a acusació. Urgell ha insistit en la necessitat d’un nou cicle en la política catalana que pose a la Generalitat al servei de les persones. “Un canvi per uns serveis públics que garanteixin suficients recursos per a la gent i no perquè els “de sempre” facen negoci.

Un canvi de cicle en què es prioritze salvar el delta front als interessos de les hidroelèctriques i l’agroindústria. Un canvi de cicle perquè les Terres de l’Ebre siguen considerades com un territori amb futur per la nostra gent jove i no com un espai on espoliar els recursos.” La cuparia ha remarcat que això només serà possible amb “una CUP forta i decisiva al Parlament. Una CUP forta per fer front als qui en nom del país només pretenen fer negoci dels recursos públics per mantenir-se en el poder.”

Finalment, la candidata ebrenca ha recordat que la formació no convocarà actes polítics presencials en un acte de responsabilitat i farà conèixer el seu programa a través d’accions comunicatives i actes de campanya telemàtics. Urgell ha assenyalat un altre cop la pèssima gestió del govern de la Generalitat: “este era conscient que al dia d’avui el país es trobaria en plena tercera onada de contagis i no va saber anticipar-se ni oferir un pla sòlid que prioritzés tant la salut com el dret a la participació política de la ciutadania, i, un cop s’ha trobat cup.cat 1 amb l’obligatorietat de celebrar les eleccions, permet trencar el confinament municipal només per assistir a actes electorals.”