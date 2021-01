IQOXE

La CUP: "Un any després de l'accident de la Petroquímica, no ha canviat res"

En el primer aniversari de l’accident d’IQOXE, la CUP ha recordat les víctimes mortals de l’explosió en una roda de premsa a la Canonja i ha fet una crida a la mobilització en les diferents concentracions que s’han convocat al territori. Laia Estrada, regidora de la CUP de Tarragona i cap de llista de la circumscripció pel proper 14F, ha instat a “no oblidar que vivim en una zona de risc i que cal reclamar la fi de la impunitat de la química”.

La formació fa anys que lidera la lluita per la fiscalització del Complex Petroquímic a les institucions. Un any enrere va promoure mocions per a un nou model de desenvolupament econòmic al Camp de Tarragona amb les quals també reclamaven responsabilitats respecte l’explosió. Estrada ha lamentat que “malgrat l’explosió d’IQOXE havia de ser un punt d’inflexió, un any després la majoria d’acords han quedat en paper mullat, encara no tinguem l’estudi independent de la qualitat de l’aire i no s’hagin endurit les normatives”.

El diputat de la CUP al Parlament i número dos per Barcelona Carles Riera ha recordat que les conclusions provisionals de la investigació judicial sobre l'explosió d'IQOXE apunten als “delictes d’imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i contra el dret dels treballadors”. Ha reiterat, també, que la formació veu “greus absències de les conclusions finals de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica” i, en aquesta línia, ha criticat durament la posició del govern de la Generalitat de “mirar cap a una altra banda enlloc d’enfrontar-se als lobbies de la petroquímica”. És per això que la CUP ha decidit fer “una passa endavant com a organització per tal de reclamar responsabilitats davant un dels desastres més fatídics al territori”, i ha anunciat que presentat tota la documentació per tal de personar-se com a acusació popular en les tres causes contra l’empresa IQOXE.