Temporal als Mitjans

TV3 invisibilitza Catalunya Nord i mirar cap a la neu de Madrid

Aquests dies estem observant a les xarxes socials com el nord-catalans es queixen de la invisilització que pateixen a TV3 sobre el temporal de neu que ha tingut força incidència al nord de l'Albera en comparació amb el tractament que la televisió pública catalana sobre el temporal a Madrid. En les protestes nord-catalanes es remarca que això passa per la visió hispano-espanyola que té TV3 i no s'estranyen que no reobrin una delegació a Catalunya Nord.

També hem observat i les protestes a les xarxes socials així ho han manifestat que la televisió pública espanyola té molt clar la seva visió madrilenya de la península, ja que han invisibilitzat en minuts d'informació, pel que fa a la incidència del temporal a Catalunya i el País Valencià.