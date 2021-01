14-F

Sabater: ‘Som l’única alternativa que pot fer avançar aquest país nacional i socialment’

La CUP-UNCPG ha donat el tret de sortida a la campanya electoral del 14 de febrer amb la projecció d’un mapping a la ciutat de Girona i fent una crida a la població a anar a votar, extremant les mesures i amb seguretat, per revertir la situació viscuda els darrers tres anys. La candidatura afirma que cal guanyar aquest nou cicle i es posiciona com l’única alternativa que pot fer avançar el país nacional i socialment.

Els anticapitalistes manifesten que cal una resposta a la repressió i als interessos econòmics d’un Estat espanyol que “empresona i desnona” i a uns governs que no donen resposta a les necessitats socials ni d’emancipació nacional. La número 1 de la llista per Barcelona, Dolors Sabater ha afirmat que aquesta candidatura beu d’un projecte col·lectiu i de lluites compartides, amb 11 organitzacions polítiques que hi donen suport.

El candidat de Girona i alcalde de Celrà Dani Cornellà ha manifestat que per la CUP governar “no vol dir gestionar ni respondre els interessos econòmics, sinó que és posar les institucions al servei de la gent”. Per altra banda, Edgar Fernández i Nogay Ndiaye, número dos de Tarragona i Lleida respectivament, han afirmat que cal apostar per una acció política transformadora que generi canvis reals i que “no posi els drets fonamentals en venda”. Finalment, ha tancat l’acte la número dos per Girona, Montserrat Vinyets, que ha reivindicat la necessitat de bastir una estratègia antirepressiva compartida per fer front a les constants retallades de drets i per “fer caure marcs legals profundament injustos”.

Simultàniament s’han fet rodes de premsa a les ciutats de Tarragona i Lleida i centenars de militants han començat a encartellar els carrers - els cartells de la CUP-UNCPG no demanen el vot - , respectant el toc de queda.