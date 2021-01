14-F

Sabater: "Cal posar els 9.501 llits de la sanitat privada i concertada a disposició de la Sanitat Pública"

La candidatura proposa l’impuls d’una empresa farmacèutica pública per evitar l’especulació amb la salut

La CUP Un Nou Cicle Per Guanyar ha avisat en una roda de premsa avui que no es poden repetir els mateixos errors que durant la primera onada de la pandèmia provocada per la Covid 19 i ha instat a JxCat i ERC a posar els 9.501 llits d’hospital que actualment es troben en mans de la sanitat privada i concertada a disposició de la Sanitat Pública, de forma indefinida i sense compensació. La formació ha criticat que durant el mes de març, a Catalunya, només es van utilitzar un centenar de llits de la sanitat privada i concertada, amb un cost aproximat de 43.000€ per alta hospitalària de l’UCI, mentre que la els hospitals públics es trobaven en una situació de desbordament i col·lapse, a més de tenir mancances de material com respiradors, mascaretes, proves PCR, etc.

Per aquest motiu, la candidatura considera que és un moment clau per fer una aposta real per enfortir el sistema sanitari públic, amb més personal i serveis de propietat, de provisió i gestió 100% públics.

En aquest sentit, insisteixen amb què és necessari reforçar l’àmbit de l’Atenció Primària per garantir la prevenció i la universalitat de l'atenció 100% pública, i posen sobre la taula una bateria de mesures per fer front a l’emergència sanitària com blindar i reforçar els CAP per maximitzar la resposta a la Covid 19, que fins ara ha estat centrada en hospitals i atenció telemàtica; l'obertura dels CAP els caps de setmana per descongestionar els altres dispositius en dies festius; garantir prou línies telefòniques als CAP, gratuïtes i accessibles per a tota la població; i finalment, habilitar dins dels CAP zones d’aïllament fàcilment controlables i que es puguin netejar separades de l’activitat habitual sense risc de contagi.

Per acabar, la formació ha tornat a plantejar l’impuls d’una empresa farmacèutica pública propietat de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir la seguretat dels medicaments, acabar amb els desabastiments, reenfocar la investigació, millorar la transparència i afavorir el control dels preus dels medicaments. “La preocupació exclusiva de les farmacèutiques són els seus beneficis i no la salut de la població. El millor mecanisme que tenim actualment perquè no s'anteposi el lucre a la vida és precisament poder-nos dotar d'una empresa farmacèutica pública”, ha assegurat Dolors Sabater.

Finalment, s’ha exigit al govern de la Generalitat que s’estabilitzin les plantilles de treballadores que s’han vist afectades i en situació de precarització a causa de les fórmules público-privades de consorcis i fundacions.

Cal un front comú contra l’extrema dreta el proper 14-F

Per altra banda i sobre la decisió de la Junta Electoral Central de considerar VOX una força prioritària, els anticapitalistes consideren que no es pot permetre que es normalitzin organitzacions polítiques que aprofiten els moments de crisi per atiar la desconfiança, la intolerància i el malestar. En aquest sentit, lamenten la decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i confien amb què no acabi executant-se, ja que no entendrien que es fes una excepció per donar espai a una formació d’extrema dreta que propaga un discurs “d’odi, masclista i racista”. Per això, segueixen emplaçant a la responsabilitat col·lectiva dels partits i candidatures que participen a les eleccions del 14 de febrer, per sumar-se a un gran Pacte Nacional Antifeixista (PNA), que la formació ja va posar sobre la taula el passat mes de novembre.