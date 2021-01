Medi ambient

Oposició veïnal a Mallorca en contra del parc fotovoltaic de Son Bonet

Volen que aquesta zona sigui un pulmó verd entre Palma i Marratxí. Per la seva banda, el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, demanarà la compareixença del president d’AENA a la cambra del Senat espanyol.

Veïns de del Pla de na Tesa i el Pont d'Inca, organitzats a l'entorn de la Plataforma pro Pulmó Verd es van mobilitzar aquest dissabte contra el parc fotovoltaic projectat en una zona verda de Son Bonet.

Tal com informa del dBalears, el projecte, que inclou la participació d'Aena i l'Ajuntament de la localitat, encara s'ha de publicar al BOIB. Amb tot, inclou la instal·lació de plaques en una zona verda de la zona. Els veïns, en lloc de plaques, volen que s'hi plantin arbres.

De fet, com ha assegurat Manel Gomárriz, portaveu de l'entitat, en declaracions a IB3, «volem que es preservi aquesta zona verda i que sigui utilitzada pels residents». «No estam en contra de les energies verdes, estam en contra de què s'instal·lin les plaques fotovoltaiques en aquesta zona que té un gran valor mediambiental», ha recalcat. «Volem que aquesta zona sigui un pulmó verd entre Palma i Marratxí», ha sentenciat.

Per la seva banda, el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, demanarà la compareixença del president d’AENA a la cambra alta. Els ecosobiranistes són contraris que s’ubiqui el parc fotovoltaic per a l’aeroport de Son Bonet a una Zona verda que hi ha entre l’aeròdrom i es Pla de na Tesa.

Vidal també demanarà explicacions al ministre de Transports, José Luis Ábalos. Més diu que es tracta d’un espai a l’aire lliure d’important ús social i que hi ha altres llocs on col·locar les plaques solars. Destaquen a més, que és l’única compensació feta als veïnats per estar al costat de l’aeroport de Son Bonet.