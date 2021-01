càrnies en lluita

Marxa lenta contra l'assetjament sexual a Osona

Divereses organitzacions han convocat una marxa lenta de cotxes i bicicletes al voltant de les tres empreses implicades, per al dissabte dia 6 de febrer de 2021, a les 12 del matí. El punt de trobada serà davant la xemeneia del Sucre, a Vic. Recorden que després de 4 mesos les coses continuen igual.

El dia 17 de setembre de 2020, dues treballadores de l’escorxador Esfosa, de Vic, van presentar una denúncia per assetjaments sexuals contra un encarregat de l’empresa de neteja d’aquest escorxador. Malgrat que l’agressor va ser acomiadat, hi ha hagut i hi ha encara represàlies continuades. Aquest tema s’ha posat en coneixement de les dues empreses: Esfosa (principal) i GCT Plus (neteja).

El 23 d’octubre de 2020, una treballadora de l’escorxador Le Porc Gourmet, de Santa Eugènia de Berga, va presentar també una denúncia per assetjaments sexuals contra un encarregat. L’agressor no ha estat acomiadat i les represàlies continuen. S’ha demanat ordre d’allunyament.