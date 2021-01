Malgrat el joc brut de l'Estat, tornarem a vèncer!

Consell per la República

Com era d'esperar, el TSJC ha infligit la data de les eleccions al Parlament de Catalunya que seran, finalment, aquest 14 de febrer. Un cop més, es ratifica la voluntat d'intromissió dels jutges espanyols sobre les decisions del Govern català: revocar el decret aprovat d'ajornament de les eleccions davant la situació actual causada per la pandèmia de la Covid-19.



De nou, estem davant d'una ingerència inacceptable del poder judicial espanyol que, saltant-se totes les recomanacions dels experts i la voluntat legítima del Govern, consensuada amb la gran majoria de les forces polítiques, imposarà finalment la data dels comicis. La lluita d'alliberament nacional ens ha ensenyat que fets com aquests no són casuals: la maquinària de l'Estat deu considerar que aquesta data és la més idònia per als seus interessos i que el 14-F podria ser menys beneficiós per l'independentisme.



Malgrat aquest joc brut, davant d'aquesta trampa embellida amb un fals pretext democràtic, els catalans partidaris de la República, és a dir, de la llibertat de tots els ciutadans, tornaran a guanyar a les urnes. Cal recordar que ja ho van intentar el 21-D, forçant unes eleccions amb el 155 i abocant tots els esforços i mitjans en potenciar l'opció unionista que en aquell moment semblava tenir més opcions. Aquest cop, sembla evident que intenten repetir una operació similar amb Salvador Illa.



Sota aquell difícil context, les forces independentistes van imposar-se democràticament deixant escapçades les opcions de victòria de les forces unionistes. Ara, caldrà repetir aquella gesta i fer-la més gran aquest 14-F, ja que a la repressió estatal s'hi han d'afegir les circumstàncies epidemiològiques. Res que els catalans no puguin superar.



En aquest manifest, doncs, el Consell per la República insta a tot l'independentisme a anar a votar per tal de no perdre ni un sol vot. Aquesta contesa electoral serà un nou pas, una nova victòria, un nou embat per apropar-nos a l'objectiu final: fer efectiva la República Catalana.



Aquest 14-F ens veiem a les urnes. Aquestes eleccions tornarem a vèncer!