talls de llum

La CUP vol que l’Ajuntament de Tarragona emprengui accions legals contra Endesa pels talls de subministrament a Sant Salvador

El barri de Sant Salvador fa anys que arrossega problemes amb el subministrament elèctric, però avui s’ha fet públic que aquests s’han vist incrementats les darreres setmanes i en plena onada de fred, generant greuges importants als veïns i veïnes. En aquest sentit, l’Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon ha manifestat la voluntat de coordinar-se “amb els presidents de les comunitats per presentar una denúncia a la companya elèctrica”, Endesa.

La CUP de Tarragona emplaça el govern de Ricomà a fer costat els veïns i veïnes de Sant Salvador oferint els serveis jurídics municipal per tal que es puguin assessorar. A més, però, la formació anticapitalista proposa que l’Ajuntament de Tarragona també emprengui accions legals contra Endesa, de la mateixa manera que ho estan estudiant en altres ciutats amb la mateixa problemàtica, com és el cas de Barcelona. Les cupaires formalitzaran aquesta demanda en forma de prec al proper Consell Plenari ordinari.

Per últim, la CUP reclama que la llum, com l'aigua i el gas, estigui sota control públic. Les independentistes asseguren que una onada de fred com la que hem viscut demostra que el mínim que cal fer és exigir responsabilitats a les elèctriques pels seus beneficis i per l'encariment de la factura, però que la solució per a tots els greuges i la pobresa energètica és nacionalitzar tots els serveis estratègics.