Català a l'Escola

La Universitat de Cambridge i la Xarxa Vives col·laboren en la promoció de l’ús del català entre estudiants de secundària

La Universitat de Cambridge, amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats, organitza la III Conferència web per a la promoció del català. L’activitat està adreçada a l’alumnat de secundària dels territoris de parla catalana i té per objectius fomentar l’ús de la llengua, enfortir el prestigi i la rellevància del català i la cultura autòctona, així com fer incidència en l’ús actual de la llengua en contextos internacionals.

La conferència web es dividirà en tres blocs: llengua, cultura i Catalan’s Got Talent! L’apartat de llengua comptarà amb quatre seminaris web dedicats al contacte entre llengües al món, i que tractarà el cas de Bèlgica, el Canadà, França i Suïssa. També hi ha programats dos seminaris sobre emigració: Els valencians a Hartford, Connecticut, EUA, i Els catalans a Buenos Aires. D’altra banda, es preveuen tres seminaris en línia més dins del bloc lingüístic, i que tractaran sobre la preparació d’un historial idiomàtic particular a partir de casos d’immigrants lingüístics als territoris de parla catalana.

El bloc cultural estarà integrat per vuit seminaris web sobre textos d’interès cultural, amb l’objectiu de posar a la disposició del professorat material docent. En concret, es treballarà al voltant dels textos La plaça del Diamant; La pell freda i Diccionari per a ociosos (prosa); els escriptors Ausiàs March, Vicent Andrés Estellés, i Maria-Mercè Marçal, en poesia; l’obra El mètode Grönholm, en teatre; i el film L’illa de l’holandès, en cinema.

Per últim, i amb l’objectiu de fomentar la participació de l’alumnat d’una forma més creativa, l’activitat comptarà amb el bloc lúdic Catalan’s Got Talent!, un espai per a la contribució dinàmica mitjançant la interpretació de recitals de poemes, cançons de rap, i actuacions i improvisacions dramàtiques, entre d’altres. En acabar la conferència, els participants rebran un certificat d’assistència (i/o contribució acadèmica) de la Universitat de Cambridge.