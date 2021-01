Serveis 100% Públics

La Plataforma en Defensa dels Serveis Públics qüestiona el rastreig realitzat per Ferrovial

La Plataforma en Defensa dels Serveis Públics ha manifestat que l’externalització del rastreig dels pacients Covid-19 a l’empresa Ferrovial ha estat controvertida des del principi.

Afirma que que un contracte a dit de 17,7 milions d’euros que va generar prou rebombori entre els col·lectius en defensa de la Sanitat Pública com per arribar al ple del Parlament i que darrerament ha cridat l’atenció de l’Oficina Antifrau.

Apunta que quan el 31 de gener el govern autonòmic finalitzi l’externalització hauran passat més de 7 mesos de l’aprovació de la moció de la CUP que rebutjava l'adjudicació amb el vot favorable de JxCat, ERC, PSC-Units i Comuns.

Mentrestant, puntualitza que el govern no ha fet cap autocrítica sobre el penós funcionament del rastreig que ha fet aquesta constructora de l’IBEX35: les treballadores han denunciat el mal funcionament de l’aplicació informàtica que ha causat retards de setmanes i fins i tot mesos. En definitiva, un exemple més de com les institucions vigents, sempre al servei de l’elit econòmica, pretenen gestionar la nova crisi capitalista -que ja es preveia i que la pandèmia ha disparat i agreujat- aprofitant-la per precaritzar les condicions laborals i de vida de l’enorme majoria i per tant protegir els interessos d’aquesta elit.

El moviment popular i la mateixa moció també demanaven destinar aquests diners públics a l’Atenció Primària i ara exigim que s’hi dediquin els 19 milions d’euros anunciats. L’Atenció Primària porta anys infradotada, amb un pressupost molt llunyà al 25% de la inversió en Sanitat Pública que recomana l’OMS. Durant aquesta pandèmia, on l’Atenció Primària està assumint un 80% de la patologia del Covid-19, els anys de retallades i precarització laboral han accelerat el deteriorament dels CAP fins arribar al col·lapse total en algunes zones. Més en concret, hi ha una manca de personal administratiu que es podria suplir, almenys parcialment, amb la internalització dels rastrejadors de Ferrovial, i també dels del Departament de Salut, que tenen contractes renovables cada 2 mesos. La feina de rastreig per la que es va contractar Ferrovial es fa de manera natural des dels CAP.

La plataforma considera que les treballadores d’Atenció Primària estan preparades per fer el maneig de la persona sospitosa o positiva en Covid-19, que ha d’incloure la possibilitat d’expedir la baixa i de subministrar el tractament i que Ferrovial no podia fer ni legalment ni materialment; per exemple per fer el rastreig cal tenir accés a les dades sanitàries dels pacients, que per motius obvis de confidencialitat, no es poden cedir a una empresa privada.

Apunta que "Ferrovial és doncs només un exemple més del resultat d’anys de model mercantilista i de polítiques enfocades a la mal anomenada convivència publicoprivada del nostre sistema de salut, que en realitat és parasitació per al lucre de la classe capitalista".

Per a la plataforma "És important entendre que mentre no tinguem un sistema de salut de titularitat, gestió i provisió públiques, tindrem un sistema clientelar, corruptible, ineficient, que prioritza els beneficis privats a la salut del conjunt de la població i que per exemple aposta per l’hospitalocentrisme i abandona l’Atenció Primària per afavorir el negoci de la indústria farmacèutica i biotecnològica".

Plataforma en Defensa del Serveis Públics

Com a Plataforma en Defensa del Serveis Públics lluitem contra les privatitzacions, les externalitzacions, els concerts i el model mercantilista en general i defensem la necessitat d’un model sanitari 100% públic. Pel que fa a l’Atenció Primària exigim:

 Auditòria pública del contracte amb Ferrovial.

 Tots els recursos sanitaris, també els privats, a disposició lliure dels serveis públics.

 Protecció per a les treballadores: EPIs, tests i compliment de drets laborals.

 Obertura de tots els CAP de la xarxa d’Atenció Primària tancats, recuperació de la visita presencial amb la metgessa infermera de capçalera en menys de 48h. Atenció sanitària d’urgències als CAP i CUAP les 24 hores per evitar el col·lapse dels centres hospitalaris.

 Recuperació de l’activitat posposada amb la dotació de recursos que garanteixi el descans del personal i redueixi les llistes d’espera.

 Destinar a l’Atenció Primària els 19 milions d’euros anunciats i prioritzar la despesa sanitària en Atenció Primària amb dotació del 25% del pressupost de Sanitat com a pilar essencial de la Salut Pública.

 Incorporació dels rastrejadors de Ferroser i del Departament de Salut a la borsa de treball de personal administratiu de l'ICS per a que desenvolupin tasques de rastreig i/o qualsevol de les altres funcions que realitza aquest personal.

Perquè la salut no ha de ser un negoci, perquè els beneficis privats són les nostres morts i perquè la salut no té preu.