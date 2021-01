Sanitat Pública

La Marea Blanca de Catalunya critica l'existència de portes giratòries a CatSalud

La Marea Blanca de Catalunya ha informa que hi ha un cas de porta giratòria inversa, és a dir, un directiu d’una empresa privada passa a treballar per l’administració pública. En concret, el CatSalut ha contractat per a un càrrec directiu de l’Àrea Metropolitana Sud al fins ara responsable de l’àrea de salut de Ferrovial, Max Llobet.

En relació aquest cas comenta que "Estem acostumats a les portes giratòries que comuniquen l’administració amb empreses privades a través de la incorporació en aquestes d'ex alts càrrecs polítics. A través d’aquest mecanisme les empreses se situen en condicions favorables per tenir més vies de relació i més informació que els permeti tractes de favor de les administracions. Existeix una llei que exigeix que hagin passat dos anys des del moment que es deixa el càrrec públic fins que s’accedeix a un lloc directiu d’una empresa privada. Pot ser legal, però és de dubtosa moralitat".

A part de qüestions legals i morals, que també importen, per a la Marea el contracte fallit pel programa de rastreig de les persones contactes COVID. El programa va ser un exemple de mala gestió des del primer moment i fortament criticat per entitats professionals i del qual el Parlament va acordar la seva suspensió.

Aleshores, la Marea es fa la pregunta, "com es pot explicar que el responsable no sols del desastre del suposat rastreig, sinó també de les males condicions laborals dels treballadors, també denunciades, passi a formar part de la direcció del CatSalut? Només es pot explicar per la nul·la responsabilitat dels màxims gestors i polítics sanitaris que atenen interessos aliens a la salut de la població i al bé comú. O potser hi havia compromisos previs a la finalització del contracte amb Ferrovial, a finals de gener?"

Sigui quina sigui la qüestiói, per a la La Marea "ens sembla un insult a la població que està patint les conseqüències de l’epidèmia, a les persones malaltes, les que han mort, les que veiem limitada la nostra vida mentre el Departament de Salut comet un error rere l’altre. Un insult també per als professionals que ho estan donant tot i més malgrat no disposar de condicions per fer bé la seva feina, malgrat la manca de personal, malgrat el risc que corren ells mateixos i les seves famílies".

I puntualitza que "No volem més aquests polítics, no ens els mereixem. El que han fet pot ser legal, però no és decent, i la política necessita persones competents que prenguin decisions adequades i sense ombres en la seva honestedat. El Departament de Salut no és l’empresa privada d’ERC. És una institució pública de govern que ha d’estar al servei de la ciutadania, no d’interessos privats".