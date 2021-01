La Festa de la Infantesa ompli les xarxes socials de música, il·lusió, alegria i color en una sisena edició marcada per la Covid-19

El Micalet, una societat musical fundada l'any 1893, va ser declarada d'Utilitat Pública en 1978 i es configura com un espai de referència per la seua important activitat educativa i cultural, així com pel seu paper en l'articulació de la societat civil valenciana. L'entitat, sense ànim de lucre, compta amb la Escola de Música Matilde Salvador, d'ensenyaments no reglats, i el centre autoritzat Institut Musical Giner on s'imparteixen estudis oficials d'Ensenyament Elemental i Professional.

L'entitat és membre de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), un gran moviment associatiu al qual aporta una dilatada història i el gran patrimoni musical que atresora des de fa 127 anys.

DOCUMENTACIÓ



