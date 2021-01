En defensa del territori

La CUP vol que es blinde per llei el futur del Delta de l’Ebre

Avui la CUP, en una roda de premsa, ha denunciat que ni el Delta ni les Terres de l'Ebre són una prioritat pel Govern de la Generalitat, i ha posat d'exemple la proposta d'ERC d'invertir 50 MEUR en el regadiu al canal Xerta-Sénia, enfront dels 6 MEUR que contemplaven els pressupostos 2020 de la Generalitat per aplicar mesures de protecció i conservació al delta de l'Ebre i que no s'han arribat a executar. Edgar Fernández, número de dos per Tarragona, ha denunciat que “solament s'estan fent polítiques sobre el litoral i no s'està fent res riu amunt, on hi ha el gran problema, els sediments i els cabals."

La formació ha assenyalat la manca de política hidrològica dels governs català i espanyol a favor dels ecosistemes fluvials com el riu Ebre i el seu Delta, i el fet que aquests sempre fan prevaldre els interessos econòmics de l'agroindústria, les multinacionals de l'electricitat i l'aigua i els lobbys de l'obra pública, per sobre dels interessos de la població, la pagesia i els ecosistemes. Fernández ha lamentat "l'abandonament total i absolut de tots els partits polítics dels principis de la Nova Cultura de l'Aigua de la que tant es van omplir la boca alguns.". Fernández també ha denunciat les preses de pèl sistemàtiques dels dos governs al territori en matèria de protecció del Delta, i ha posat d'exemple el Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre (PIPDE) "que 20 anys després encara no s'ha desenvolupat malgrat que els polítics es van comprometre a implementar-lo imminentment."

Per altra banda, Júlia Urgell, candidat ebrenca a les eleccions del 14F, ha anunciat que la CUP promourà al Congreso de los Diputados la creació d'una comissió d'investigació "de les conseqüències de la política hidrològica de l'Estat espanyol sobre el riu Ebre i el Delta" Urgell ha explicat que la CUP es posen a disposició de la PDE, de la Campanya pels sediments i les entitats ambientals del territori, com a organització política per tal d'obrir totes les vies d'obtenció d'informació que els siga d'utilitat en les seues demandes així com "donar suport a totes les vies administratives i legals com el contenciós administratiu que planteja la Campanya pels sediments." Finalment, la candidata ebrenca ha dit que la formació exigirà als governs de Catalunya i Estatal la revisió i actualització del PIPDE, dotar-lo econòmicament i executar les actuacions planificades que queden per a fer, de la mateixa manera que exigirá al PSOE i Podemos que inclogue les actuacions al Pla de Conca del riu Ebre, "per tal de blindar per llei el Delta de l'Ebre."