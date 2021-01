Covid-19

La CUP Riudoms a l'alcalde que reconegui públicament l'error i demani disculpes

Durant el dia 12 de gener l’alcalde Sergi Pedret va difondre a través de les xarxes socials la campanya de vacunació de la residència l’Onada. Tot i així, en aquell moment no es va esmentar que tant ell com el regidor van rebre la vacuna sense tenir-ho previst, ja que podia ser interpretat com una decisió socialment reprovable. Aquesta informació no s’ha donat a conèixer fins que els mitjans de comunicació ho han fet públic.

Tot i el poc marge de temps per prendre una decisió, la CUP Riudoms considera que aquesta no va ser encertada per part de l’alcalde. En conseqüència, demanen públicament que es reconegui l’error i es demani disculpes davant de la ciutadania per aquest fet. Tot i les mancances del protocol, pensem que s’hauria d’haver buscat una solució alternativa. Des d’un punt de vista d’ètica política, considerem que l’alcalde i el regidor no haurien d’haver tingut preferència davant la resta població a l’hora de rebre la vacuna. En el comunicat de l’Onada s’explica que l’alcalde és considerada “una persona vinculada amb el centre”. L’alcalde i els membres de govern no haurien de ser persones de contacte freqüent amb la residència, ja que només haurien de fer tasques de coordinació i aquestes es poden efectuar en espais segurs, com reunions telemàtiques o en espais externs. Si s’han seguit els protocols adequadament, ni l’alcalde ni els membres de govern haurien de considerar-se persones vinculades amb el centre, ja que no haurien d'haver mantingut cap contacte amb els residents.

D’aquesta manera, no entenem la decisió presa per part de la direcció del centre. Per tot plegat, creiem necessari que es convoqui una Junta de Portaveus extraordinària per tal que es puguin aclarir aquests fets. No es pot no podem considerar aquest fet com a anecdòtic, sinó que s'emmarca en el context de desgavell i improvisació permanent a la que ens ja ens ha acostumat el Govern de la Generalitat. Sense anar més lluny, van prometre 10.000 vacunes diàries i en 15 dies només se n'han posat 30.000. En aquest sentit, és necessari revisar el protocol de vacunació arreu de Catalunya per evitar el malbaratament de vacunes i a fi d’evitar que es repeteixin casos similars. Per últim, volem fer una defensa ferma de la tasca del personal sanitari, que tot i la precarietat i la pressió a la qual estan sotmesos continuen treballant per tenir cura de la població.