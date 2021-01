pobresa energètica

La CUP Reus vol instal·lar comptadors solidaris de llum, gas i aigua per combatre la pobresa energètica

Davant la pujada del preu de la llum en plena onada de fred, així com els estralls socials derivats de la pandèmia, la CUP de Reus posa l’accent a les persones que pateixen pobresa energètica i emergència habitacional. Per això, al proper ple municipal del 22 de gener, la candidatura presentarà una moció per instal·lar comptadors solidaris de llum, aigua i gas a les llars que pateixin exclusió residencial o es vegin obligades a ocupar. La formació anticapitalista també demanarà la condonació del deute per part d’Endensa i les empreses subministradores a les persones que pateixin pobresa energètica, segons la Llei 24/2015.





La formació cupaire recorda que, si bé l’exclusió habitacional aguditza la problemàtica de la pobresa energètica, l’actual crisi sanitària i socioeconòmica ho agreuja encara més. En aquest sentit, Edgar Fernàndez, regidor de la formació, indica que la pobresa energètica és present a l’11% de les llars de Catalunya, segons dades de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques; i que s’ha endut la vida de més de 7.000 persones, segons un informe de l’ACA al 2016. Finalment, Fernàndez recorda el cas de la Rosa, una veïna de Reus de 81 anys que va morir fa quatre anys en un incendi a casa seva a causa d’una espelma mal apagada, després que Gas Natural Fenosa li tallés el subministrament de llum.