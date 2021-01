Mobilitat

La CUP reclama inversions immediates per millorar el sistema de transport públic a Ponent, Pirineus i Aran

Defensen un nou model de mobilitat basat en el transport col·lectiu i que deixi de banda les grans inversions en projectes faraònics que giren l’esquena a les necessitats de la població i destrueixen el territori.

En un acte a l’estació de ferrocarrils de Les Borges Blanques, la CUP es suma la lluita de la comarca per tal que s’incloguin les línies R13 i R14 al Pla de Rodalies de Lleida, presentat per la Generalitat l’any passat, així com les línies de La Pobla de Segur i Montsó.

Reclamen que, davant de les mancances en tot el sistema de transport públic de la demarcació de Lleida, s’han de fer inversions urgents per millorar la freqüència, el confort i les interconnexions entre línies i entre tren i bus per tal d’adaptar-les a les necessitats de la ciutadania, cosa que en fomentaria el seu ús.

Fonamentalment cal actuar al Pirineu on la connectivitat de transport públic entre les comarques de la reclamada vegueria és inexistent i on la gent dels pobles es veu obligada a utilitzar el vehicle privat.

Els anticapitalistes també reclamen el retorn a la ciutadania del conjunt d’infraestructures i xarxes de mobilitat, com l’alliberamet de peatges. En aquest sentit, han donat suport a la lluita garriguenca per l’alliberament de l’AP2 i la construcció de connexions entre la N240 i l’autopista per disminuir el trànsit de la nacional, una de les carreteres amb més mortalitat de Catalunya.

Afegeixen, també, que calen unes polítiques que deixin endarrere els projectes faronics que només destrueixen el territori, giren l’esquena a les necessitats bàsiques de la ciutadania. Posen d’exemple el projecte “tren dels cims” a la Vall Fosca recentment licitat per FGC.

Propostes per afrontar l’emergència climàtica fomentada, en part, per l’alta mobilitat en vehicle privat i posar damunt la taula un model de mobilitat capaç d’interconnectar tot el territori i on el transport col·lectiu i públic en sigui l’eix vertebrador.