Covid-19

La CUP proposa aplicar mesures sanitàries que tinguin en compte la diversitat del territori

La CUP proposa substituir el confinament municipal per comarcal als municipis amb menys de 500 habitants i insta al govern de la Generalitat a aplicar mesures sanitàries tenint en compte les diferents realitats territorials vinculades a la densitat demogràfica, als lligams socio-econòmics i les diverses situacions sanitàries.

Dels 947 municipis del Principat, 337 tenen menys de 500 habitants. Aquests municipis es caracteritzen per tenir una densitat de població molt baixa i una manca de serveis bàsics essencials. Entre tots, contenen aproximadament 80.000 habitants, representant un 1,2% de la població de Catalunya. Aquests pobles funcionen amb unes dinàmiques i hàbits que per desenvolupar la seva vida quotidiana necessàriament ho han de fer connectats i relacionant-se amb els serveis i les persones de les capitals comarcals i dels pobles que els hi són propers: abastiment de productes a botigues o mercats no sedentaris, activitats culturals, serveis sanitaris, bancaris, etc.

Per aquest motiu, els anticapitalistes critiquen les darreres restriccions que la Generalitat de Catalunya ha executat ja que són, una vegada més, mesures urbanocentristes i no tenen en compte la realitat d’una gran part del país. Les zones rurals, amb molta menys població, han d’acceptar mesures que són absolutament desproporcionades per la realitat que tenen. En aquest sentit, la CUP proposa substituir el confinament municipal per comarcal, anant més enllà de l’autorització donada el dissabte 9 de gener que permet els desplaçaments fora dels municipis que no disposin d’establiments de productes essencials.

Per altra banda, donat que en localitats de baixa densitat de població i un comportament de pocs contagis, qualsevol petit increment pot distorsionar les dades de risc sense que la situació sigui de gravetat, la CUP proposa una diferent interpretació de l’índex de risc i aplicar un altre indicador que s’aproximi més a les realitats de baixa densitat poblacional.

Pel que fa a les mesures en educació, atès que moltes de les escoles rurals de Primària tenen ràtios que han configurat un o dos grups de convivència màxim, i en la majoria dels casos corresponen als mateixos nens i nenes que viuen al poble i desenvolupen les activitats extraescolars, la candidatura proposa que en els micropobles, les activitats extraescolars es puguin realitzar tant en els centres educatius com en els equipaments municipals.

En últim lloc, la formació proposa eliminar les restriccions horàries i mantenir les restriccions d’aforament en els bars, restaurants i cafeteries dels micropobles, ja que en aquests municipis no hi ha risc d’aglomeracions.