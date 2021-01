Covid-19

La CUP insisteix en la reducció de ràtios a primària i secundària mentre duri la pandèmia

Davant l’inici del segon trimestre, la CUP ha insistit avui en una roda de premsa amb que cal una reducció de les ràtios a un màxim de deu alumnes en l’educació infantil, deu alumnes en els grups de 2-3 anys, de sis alumnes en els grups d’1-2 anys i de quatre en els grups lactants. Pel que fa a la primària i la secundària, la formació proposa que hi hagi un màxim de quinze alumnes mentre duri la pandèmia i que el Departament mantingui el compromís de 20 alumnes per classe, un cop superada. Per assolir aquests objectius, la CUP reivindica que es reverteixin les retallades de les últimes dècades i es destini un 6% del pressupost de la Generalitat de Catalunya a la partida d’Educació.

Per altra banda, els anticapitalistes també han criticat la gestió que s’ha fet de la convocatòria d’Oposicions d’accés a la funció als cossos docents aquest cap de setmana. Consideren que la manca de previsió del departament d’Educació ha propiciat altres concentracions de persones sense test, canvi de dates i desorientació, doble ocupació de les interines que segueixen desenvolupant la seva feina, etc. Així doncs, la CUP considera que el sistema d’accés a la funció docent és obsolet i que cal un sistema que garanteixi la igualtat de condicions, d’acord amb la qualitat de l’ensenyament.

És per aquest motiu que la formació exigeix responsabilitats al conseller d’Educació i a la direcció del departament per la situació de desorientació general que ha perjudicat a les persones, que des de l’estiu, pateixen d’aquest procés de selecció caduc i irregular.

Finalment, la candidatura ha valorat que la mesura anunciada per avui de fer cribatges massius als centres educatius amb automostres no és l’òptima. Tenint en compte la realitat dels centres, creuen que hagués estat preferible fer els cribatges abans de la reincorporació del personal docent als centres educatius i que aquesta mesura, és inajornable.

“Trobem indispensable que la comunicació del resultat de la prova a la mestra o professora, la interpretació del resultat i la comunicació de les recomanacions a seguir sigui donada per una treballadora sanitària, assegurant la privacitat i el seguiment per part dels professionals de referència”, ha assegurat el diputat Carles Riera.

La CUP insisteix doncs, amb què es demostra de nou la “improvisació del Govern de JxCat i ERC” i reclama més planificació i recursos en una qüestió essencial com és la salut dels mestres i infants.