La CUP denuncia que en els propers mesos desenes d’activistes es troben en risc d’entrar a presó

La CUP ha denunciat avui, amb el suport de represaliades d’arreu del Principat, que en els propers mesos, desenes d’activistes es troben en risc d’entrar a presó i ha criticat la falta de compromís del govern de la Generalitat amb les persones encausades. En aquest sentit, la formació considera que un dels puntals de la propera legislatura serà la lluita antirepressiva ja que moltes de les 3.000 persones represaliades arreu dels Països Catalans per motius polítics dels darrers quatre anys s’enfrontaran a judici durant els propers mesos.



Dolors Sabater, Laia Estrada i Xavi Pellicer, acompanyats de desenes de persones represaliades, han carregat contra la repressió política de l’Estat espanyol cap a la dissidència política i l’independentisme i han acusat l’actual govern del PSOE-UP de continuar amb les mateixes polítiques repressives de persecució i abús que l’anterior govern del Partit Popular. Els anticapitalistes també han criticat que l’actual Govern format per JxCat i ERC ha contribuït a la repressió de l’Estat espanyol, criminalitzant el moviment popular a favor de l’autodeterminació i fins i tot, impulsant acusacions que les poden dur a presó.

És per això que la candidatura proposa fer un gir a l’estratègia antirepressiva del moviment independentista amb tres eixos clau: evitar que la repressió marqui el ritme polític del moviment; utilitzar la repressió com un “boomerang” per fer créixer les lluites que l’han provocat i “tallar d’arrel” qualsevol col·laboració amb la repressió o distinció entre persones represaliades per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.



La CUP destaca doncs que cal aturar de forma immediata qualsevol cooperació amb la repressió i donar suport de forma “frontal i clara” a tota persona represaliada per motius polítics. Per això llança una bateria de propostes d’aplicació immediata pel proper Govern de la Generalitat:

● Retirada de les més de 70 acusacions particulars de la Generalitat de Catalunya.

● Correcta identificació dels cossos policials, obertura d’expedients i sancions als agents que no vagin correctament identificats.

● Aturada immediata de l’aplicació de la Llei Mordassa per part de Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal tal com va aprovar al Parlament de Catalunya.

● Gir en el model policial: combatre la militarització dels cossos policials amb l’ús de tàsers, foam, canons d’aigua, etc. i apostar per un model de policia comunitària al servei de la ciutadania i no contra la protesta i al servei dels grans poders i interessos.



● Aturada immediata de les actuacions policials per motius ètnics, xenòfobs, d’aspecte ideològic, etc.



● Dissolució de la BRIMO i de l’ARRO.



● Tancament immediat dels CIEs i accés i monitoratge de la situació actual mentre es fa el desmantellament.



● Control parlamentari dels casos de denúncia (denúncia, estat, tramitació i resolució) tant judicial com d'afers interns per vexacions, maltractament, tortura, tracte denigrant, comportaments racistes/xenòfobs, etc. per part dels cossos policials que operin al nostre país.



● Visualització i suport a les entitats civils que encapçalin causes antiracistes, antirrepresives, antifeixistes, etc.

Adrián Sas i Marcel Vivet aniran a les llistes de la CUP



El jove vilafranquí Adrián Sas, que va ser condemnat a més de 3 anys de presó per participar a les protestes del primer aniversari de l’1 d’octubre, ocupa el 14è lloc a la llista encapçalada per Dolors Sabater per la demarcació de Barcelona. El jove badaloní Marcel Vivet, encausat per la manifestació al centre de Barcelona contra l’associació neofeixista Jusapol, el passat 29 de setembre de 2018, ocupa el 72è lloc a la llista per Barcelona.



Amb la inclusió a la llista dels joves represaliats, la CUP reafirma el seu compromís amb la lluita antirepressiva i posa sobre la taula, una vegada més, l’exigència d’acabar amb la persecució de l’independentisme popular per part de la Generalitat de Catalunya. La CUP reclama a la resta de partits sobiranistes un compromís inequívoc amb les persones represaliades que s’ha de traduir amb la retirada de les acusacions per part del govern que surti de les properes eleccions.



La militant històrica de l’independentisme Blanca Serra, detinguda en quatre ocasions entre el 1977 i el 1982, tanca la llista per Barcelona.



El cap de llista per Girona, Dani Cornellà, és un dels activistes represaliats, juntament amb Ignasi Sabater, que ocupa el lloc número 3 de llista per Girona, on ambdós alcaldes van ser detinguts per la Policia Nacional de Girona ara fa gairebé 2 anys. Actualment absolts de la causa que englobava a 21 persones en total, 4 d’elles encara seran jutjades per les ocupacions de les vies de l’AVE de Girona l’1 d'octubre de 2018. A més a més, Eloi Güell que ocuparà el número 7 de la llista per Girona va ser detingut a Barcelona el 21 de Febrer de 2019 per manifestar-se, posteriorment jutjat i finalment absolt dels càrrecs que se li imputaven. Des de les comarques gironines es remarca i es dona especial suport a totes les represaliades, sense oblidar a les gairebé 200 persones citades a declarar pels talls de El Pertús, la Jonquera i Salt.

A més, més d’una desena d’activistes represaliats formaran part de les quatre llistes electorals amb què la CUP-UNCPG concorrerà a les eleccions del 14 de febrer, entre els que destaquen la cap de llista per Tarragona Laia Estrada i el cap de llista per Lleida Pau Juvillà, així com Lluna Berlanga, Queralt Casoliva, Ylènia Morros, Aina Llotje, Ivan Altimira, Montse Venturós, Edgar Fernández, Bernat Lavaquiol, Maria Puig i Anna Gabriel, que ocuparà el lloc 83.