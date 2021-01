habitatges

La CUP apunta que revertir la degradació dels edificis de Tarragona ha de ser una prioritat

Fa massa que s’està advertint des de diversos agents el preocupant estat de molts edificis de la nostra ciutat, especialment a la Part Alta, el Serrallo, Bonavista i Torreforta. Fa dues nits hi va haver un despreniment en un edifici del carrer Civaderia que en fa perillar l’estructura i ara l’Ajuntament anuncia el seu enderrocament. De fet, el passat més d’abril ja es va haver d’enderrocar l’edifici adjacent.

La CUP sempre ha posat sobre la taula la necessitat urgent de donar recursos per revertir la degradació que pateixen molts edificis tarragonins. Les cupaires recorden que en la negociació dels pressupostos municipals del 2021 van aconseguir incloure-hi una partida de 1’1M€ en ajudes a la rehabilitació de pisos permanentment desocupats que es destinin, després, al lloguer social. Per últim, la CUP emplaça al govern de Ricomà a posar sancions als propietaris d’aquells edificis que no passin la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), així com acabar de donar els passos necessaris per tal de sancionar a les entitats bancàries i grans tenidors propietaris de pisos buits.