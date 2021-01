desequilibri territorial

La CUP apunta al desequilibri territorial com a causa del despoblament i proposa restriccions sanitàries adaptades

En un acte a Maldà, la CUP ha apuntat que el despoblament que fa anys que viu el món rural és conseqüència del desequilibri territorial que pateix. Aquest desequilibri es pot palpar en les mancances en els serveis bàsics com les xarxes de subministraments, com fa temps que denuncien, o en el mal estat de molts accessos a nuclis de població permanent.

Però aquest desequilibri també ve donat per la falta de feina i habitatge. Per això aposten per reforçar les polítiques que vagin encarades a fomentar la diversificació de l’economia, la creació llocs de treball en zones ruralitzades i la creació d’un parc d’habitatge públic amb preus accessibles per posar al servei del jovent que, ara mateix, es veu obligat a migrar.

Des del Consell Comarcal de l’Urgell, on Sebastià Mata, que ha intervingut a l’acte, porta les conselleries de repoblament i habitatge, s'està treballant en una borsa d'habitatge per mobilitzar els habitatges buits dels pobles i posar-los en règim de lloguer amb preus socials. Reclamen que, si des d’un ens amb tan poques competències es pot avançar en aquesta línia, des del Parlament i la Generalitat s’hauria de fer més.

En el mateix acte, Nogay Ndiaye, número 2 de la CUP a la demarcació, ha reclamat que les mesures sanitàries per frenar la propagació de la COVID19 estiguin adaptades a cada territori. Apunten que, en uns territoris que de per si ja viuen les conseqüències del capitalisme, les mesures que s’estan aplicant no tenen en compte que en molts pobles no tenen accés als serveis essencials i que el risc de contagi és molt més baix per la poca densitat de població. Per això proposen instaurar mesures de discriminació positiva als micropobles, aplicant un confinament comarcal enlloc de municipal.