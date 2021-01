Loferta legal a Mallorca ja supera les 408.000 places turístiques

El Conseller de Turisme, Iago Negueruela, afirmava a una entrevista publicada el 25 de desembre de 2020: "No hacen falta tantos turistas para mantener el nivel de empleo y de generación de riqueza" (1). Gairebé tots els consellers de turisme han fet declaracions en la línia de no incrementar el nombre de places turístiques, rebaixar-lo (2) i, fins i tot, fer-lo decréixer (3). També és el cas dels presidents del Consell de Mallorca (4). La realitat és que Mallorca acumula més i més places turístiques cada dia, com indiquem les xifres oficials.

Terraferida ha tengut accés a un paquet de dades oficials de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que permeten veure la seva evolució. Les dades mostren com als darrers anys s'ha produït un increment massiu de places que arriba a l'actualitat a les 408.568.

Dins la darrera dècada (2010-2020) Turisme admet haver concedit 105.330 places, el que suposa un increment del 35%. Ha estat dins els anys de l'actual Pacte de Progrés (2015-2020) però, quan s'ha generat el creixement (de 329.158 a 408.568) més elevat de la història, amb un 24% més de llits en tan sols 5 anys. El Pacte, de fet, ja ha concedit 79.410 noves places, una xifra mai vista d'ençà que es van tramitar els primers 11 llits l'any 1908. La xifra arribaria al 43% en només 5 anys si feim cas de les anteriors dades oficials de Turisme, que situaven la planta turística en 285.000 llits l’any 2015. En aquest cas la xifra sobrepassaria els 120.000 llits nous en 5 anys. L'any 2017 es va batre el rècord anual, amb 40.580 noves places.

Dins l’any 2020 hem pogut escoltar partits, organitzacions i destacats membres de la societat, de tot signe ideològic, defensar la necessitat de "diversificar l'economia" per "no ser tant depenents del turisme". Les xifres oficials però, no reflecteixen cap canvi en l'orientació de les polítiques turístiques: fins i tot en plena pandèmia, Mallorca ha seguit ampliant la planta hotelera amb 1.245 places distribuïdes en 109 nous establiments. Les xifres desmenteixen les declaracions dels responsables polítics, les patronals i les grans cadenes hoteleres sobre la contenció del creixement.

La nostra entitat fa una crida a la responsabilitat al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca i els convida a iniciar una nova etapa en què deixin de mentir als ciutadans pel que fa al creixement de l'oferta turística imparable. Terraferida proposa un gran pacte social per reactivar l'economia amb mesures de contenció del creixement i estalvi de recursos naturals (aigua, energia, sòl fèrtil) que permeti rebaixar l'obscena generació de residus, millorar la qualitat de l'aire i de l'aigua potable. És imprescindible redirigir els esforços cap a sectors oblidats i que podrien ser més estables i generadors de sobirania, sobretot davant un horitzó incert a curt termini i un futur climàtic difícil. Cal donar una oportunitat a la indústria local i l'agricultura ecològica, a tancar el cicle de l'aigua i reorientar construcció, fusteria, fontaneria i energies netes cap a la rehabilitació dels centres dels pobles, on hi ha dècades de feina de reconstrucció. No és acceptable tampoc, que les Illes Balears siguin la Comunitat Autònoma que menys recursos destina a la investigació, d'un dels Estats d'Europa que menys hi inverteix.