LAssociació Agrat i la Regidoria de Cultura reformulen el Carnestoltes 2021 per adaptar-lo a la situació actual de la pandèmia

Com la gran majoria d'activitats d'enguany, tocarà reformular el Carnestoltes per poder-lo adaptar a les noves restriccions de la COVID. Durant els últims anys, el Carnestoltes a Tàrrega s'ha convertit en un esdeveniment amb una alta participació i des de la comissió de Carnestoltes de l'Associació Agrat s'està treballant en diferents activitats per no perdre aquesta tradició i poder mantenir viu l'esperit del carnestoltes un any més, tot i haver d'adaptar la major part de les activitats en format en línia.

Aquestes setmanes s'està dissenyant un reguitzell d'activitats per oferir un carnestoltes diferent, invertint gran part dels recursos i dedicació per reconvertir l'essència del Carnestoltes a un format virtual però intentant, en la mesura del possible i segons com avança la situació epidemiològica a la ciutat, mantenir algunes activitats presencials.

A diferència d'anys anteriors, el desplegament comunicatiu, inscripcions i la mateixa presentació del Carnestoltes es desplaça més enllà dels terminis habituals i el programa d'activitats es desvetllarà el 4 de Febrer, una setmana abans de l'activitat. Aquesta decisió rau en la necessitat de conèixer detalladament les mesures i restriccions sanitàries que restaran en vigor el cap de setmana de l'11 al 14 i, a més, de la possible ingerència de les eleccions catalanes en aquelles dates. És per això que des de l’organització es demana seguir els canals oficials del Carnestoltes per a estar al dia de tota l’activitat - @carnavaltarrega a Facebook, Twitter i Instagram.

De totes maneres, podem avançar que aquest any la quitxalla gaudirà d'un Carnestoltes Infantil inèdit, reconvertit i adaptat als temps que corren de la mà del taller d'arts escèniques de Tàrrega - CRUMA.

Com a novetats importants, cal destacar la creació de La Toltes, que vol esdevenir la figura protagonista del carnaval infantil d'ara endavant. Comptarà amb la seva pròpia cançó, videoclip i coreografia oficial que es presentarà a través de xarxes socials (@carnavaltarrega) les setmanes prèvies a l'esdeveniment . Per fer el videoclip i despertar a la Toltes, es necessària una gran implicació dels nens i nenes de la ciutat, que hauran de gravar-se i enviar vídeos fent ganyotes. Aquest contingut es recopilarà en un muntatge audiovisual que totes i tots podrem gaudir per donar la benvinguda a La Toltes.

A més a més, durant la setmana es dinamitzarà les escoles amb les tradicionals consignes diàries a través de divertits vídeos explicatius. L'últim dia lectiu de la setmana, la Toltes i els seus acompanyants, seguint totes les mesures sanitàries, faran una ruta pels patis de les escoles del municipi per tal de celebrar el carnestoltes!