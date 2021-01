Covid-19

Guanyem Badalona reivindica la reobertura del Servei Bàsic d’Atenció Social de Llefià

El Servei Bàsic d'Atenció Social del districte 4 al carrer de la Mare de Déu de Lorda reobre avui les seves portes. El Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú ha celebrat aquest fet i a l'hora reivindica que podria haver-se reobert molt abans. Aquest equips estan formats per professionals de les disciplines del treball social i l'educació social i atenen a la població des de la proximitat del seu territori i per mitjà de recursos específics i del seu propi entorn comunitari.

El juny de 2018, al final del mandat de Dolors Sabater, els expedients i el projecte d'arranjament del local estaven llestos per licitar, i amb la moció de censura del PSC i el PP el projecte va quedar aturat. A finals de desembre de 2018 la mateixa Alcaldessa ja va reclamar al govern d’aquell moment que executés el projecte i fins al cap de dos anys no s'ha portat a terme.

“Un servei tant essencial com el SBAS no hauria de dependre de les disputes d’un partit o altre per accedir al poder. Podria haver estat obert a finals de 2018 i s’ha obert ara” afirma Dolors Sabater, presidenta del Grup Municipal Guanyem Badalona i ex-alcaldessa.