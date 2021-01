Català

Els trens de Catalunya Nord incorporen el català per notificar la informació als passatgers

Els trens de l'SNCF han incorporat des de l'u de genere de 2021 el català en les veus que notifiquen informació als passatgers de Rodalies de la denominada Regió Occitània, que inclou la Catalunya Nord.

Això és el que s'escolta quan el tren arriba a l'estació de Perpinyà, amb missatges en català, francès i espanyol. La veu dels missatges l'ha posada la periodista nord-catalana Júlia Taurinyà.

La iniciativa d'incloure el català en els trens de Rodalies ha estat impulsada per l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que va ser creada per les institucions nord-catalanes, la Universitat de Perpinyà i la xarxa associativa, tal com informa el blog Catalunya Nord.