Medi ambient

Els escolars informaran de la presència de microplàstics a les platges de les Illes

Aquest 2021, amb el suport de la Fundació Sa Nostra Caixa de Balears i Bankia –a través de la seva convocatòria de Medi ambient i Desenvolupament Sostenible– les dues seccions del GOB a Menorca i Mallorca iniciaran els mostrejos amb la participació de 3 centres educatius: CEIP S'Hort des Fassers a Alcúdia, Mallorca, i Margalida Florit i Mestre Duran a Menorca.

Els nois i noies faran el seguiment del que està passant a les platges de Son Bou -Alaior- i Algaiarens -Ciutadella- (Menorca) i Sant Joan -Mal Pas- (Alcúdia, Mallorca) amb mostrejos i anàlisis mensuals de la sorra de cadascuna de les platges.

Victoria Llabrés, del GOB Mallorca: “La contaminació marina per plàstics és un fet cada vegada més alarmant. En aquest context, des del GOB Mallorca consideram que és urgent treballar cap a un canvi i per això ens sumam a la comunitat d’Observadors del Mar. El projecte Microplastic Watchers ens permetrà fer feina a través de l’educació ambiental i la ciència ciutadana per tal d’arribar a aquesta transformació social i ecològica que necessitam.”

Adrià Pons, del GOB Menorca: “Per a la nostra salut i la salut del planeta és fonamental incloure el compromís mediambiental en l’educació. Aquest projecte dona als escolars la possibilitat de treballar aspectes de primer ordre actualment: la conscienciació i activisme ambiental, el treball en xarxa, la metodologia científica aplicada, el contacte directe amb la natura i la reflexió sobre el nostre sistema de consum. Tenim el desig que aquest projecte que ara arriba a Menorca tengui la seva continuïtat més enllà d’aquest curs.”

La incorporació de l’anàlisi d’aquestes platges permetrà disposar de noves dades comparables en relació amb l’acumulació de microplàstics a les platges de totes les illes. Es podran respondre preguntes clau com ara, si hi ha variacions de concentració de micro i mesoplàstics entre platges i illes; quin tipus de plàstic s’acumula més; o si hi ha canvis en diferents moments de l’any.

Els escolars no només contribueixen a la recerca, sinó que aprenen i viuen la ciència com un procés real i viu. El projecte també crea consciència social i sensibilització al voltant del problema global dels plàstics i com afecten el medi marí de Balears.

Des de 2020 Observadors del Mar i la Fundació Marilles treballen juntes per enfortir i ampliar el programa de ciència ciutadana marina a Balears. En un any han augmentat les col·laboracions a totes les illes. Ja hi ha 11 entitats involucrades, entre centres de busseig, clubs nàutics i organitzacions sense ànim de lucre.

Microplastic Watchers

Microplastic Watchers és un projecte de ciència ciutadana marina integrat a la plataforma Observadors del Mar. L’objectiu és recollir dades de presència i abundància de micro i mesoplàstics en el medi marí, per tal de treballar en el diagnòstic i la sensibilització d’aquest problema global. Els participants recopilen mensualment dades en unes platges concretes, seguint un protocol científic de mostreig i classificació de plàstics de diferents tipus i mides.

Des de 2017 el GEN-GOB coordina el seguiment del projecte a 5 platges d’Eivissa i Formentera. Ha involucrat a centres educatius, casals i altres col·lectius.

Luís F. Ruiz-Orejón, responsable del projecte Microplastic Watchers a Observadors del Mar: “Les dades generades suposaran un recurs incalculable per comprendre la distribució costanera dels residus plàstics. Amb la participació dels nous centres donem una passa més per apropar la ciència a la societat i contribuir al pensament crític basat en evidències científiques.”

Microplastic Watchers compta amb la participació de 38 centres de secundària i 9 de primària, amb un total de 3.126 alumnes que fan el seguiment a 23 platges de Barcelona, Girona, Tarragona i Balears.

Observadors del Mar és una plataforma de ciència ciutadana marina de referència a les Illes Balears. Des de la seva creació el 2012 ha implicat milers de persones en la recerca marina. S'ha convertit en lloc de trobada per a molts sectors i promou el diàleg entre la societat i els científics sobre problemes ambientals i de conservació relacionats amb la mar. Actualment, també manté una aliança amb el projecte LIFE INTEMARES, impulsat per la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.