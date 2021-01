Oposicions

El sindicat USTEC-STEs denuncia un cop mé, el desgavell de les oposicions

USTEC-STEs ha qualificat les oposicions realitzades avui d'un desastre anunciat. Tot dient que "Ens pensàvem que el Departament d'Educació no escoltava ni els seus treballadors i treballadores, ni tampoc els epidemiòlegs, i ara fins i tot no fa el més mínim cas dels meteoròlegs. La segona prova programada per avui, 9 de gener, ja planificada feia un mes, no s’hauria d’haver celebrat tant pels riscos de contagi (en plena segona onada) com per les possibilitats, confirmades, que les tempestes de neu suposarien grans problemes de mobilitat tant per a aspirants com per a tribunals. El fet és greu perquè es posa en perill la salut i la seguretat dels membres de la comunitat educativa, entenem que per no fer cas dels advertiments que, de manera reiterada, ha fet el nostre sindicat pensant en el bé comú".

Pel sindicat, des de l’inici del confinament, el passat març, USTEC·STEs (IAC), mentre tot just els responsables tècnics del Departament es recuperaven del xoc inicial, vam demanar que, tal com permet la normativa de l’EBEB per a situacions excepcionals, se substituís el costós, complex i incert sistema d'oposicions per un concurs de mèrits. Si això no és una situació excepcional, què és, aleshores? Com a segona opció, vam plantejar un ajornament per a l'estiu de 2021. No ens van fer mai cas, van minimitzar els riscos, i van proposar de fer-les passat l’estiu, sense considerar ni aquests riscos, ni les dificultats que comportaria per a la vida quotidiana de les escoles en el curs més complicat del segle.

Continua dient que que "finalment, i mentre s’agreujava la situació sanitària i la dinàmica de confinament, la realitat ens va donar, malauradament, la raó que era una mala idea celebrar un procés selectiu convencional en aquestes condicions, i es va ajornar la segona prova per a avui, 9 de gener. En els darrers dies, i davant les incerteses de l’empitjorament de la taxa de contagis, i el que era encara més dur, les possibilitats d'unes tempestes de neu que, previsiblement dificultarien la mobilitat, USTEC·STEs (IAC) va reiterar la necessitat d’ajornar novament la data d’aquesta prova. I el Departament, com si sentís ploure (o nevar)".

A més a més, ha manifestat que "a hores d'ara, ens estan arribant desenes de casos de persones que no han pogut arribar al lloc on és previst de fer la segona prova. Amb dificultats encara per fer una radiografia precisa, sembla que la qüestió és generalitzada. Entenem que la realització de la prova avui és irresponsable i podria ser que algú anés a un jutjat i que, fins i tot, un tribunal la pogués anul·lar perquè les condicions de realització no garantien l’equitat ni la igualtat de condicions, la qual cosa, implicaria agreujar encara més el problema.

Entenen que, més enllà dels interessos divergents que puguem tenir entre administració i part social, el que es troben és amb una preocupant incompetència dels responsables de Via Augusta, que semblen més interessats a fer el contrari del que proposem que a vetllar, com és obligació seva, per la solidesa del sistema educatiu i la seguretat dels seus treballadors. Afirmem, en mode ironia, que no es cometrien tants errors si fessin cas dels nostres consells, perquè queda ben clar que tenim més criteri, coneixement de realitat i competència professional que els responsables que actuen irresponsablement.

Per aquestes motius han exigit al Departament d'educació que, avui mateix, emeti un comunicat informant que les opositores i opositors que no hagin pogut arribar a les seves seus per fer les proves, tindran una nova data per poder-les realitzar.