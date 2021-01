LGBTI

Col·lectius LGBTI exigeixen a JxCAT i ERC la reobertura de la Unitat d'ITS de Drassanes

Més d’un centenar de persones han tallat el carrer Balmes de la capital catalana, just davant de la seu de l’Institut Català de la Salut, per exigir la reobertura total i immediata de la Unitat d’ITS de Drassanes.

El manifest que s’hi ha llegit afirmava que, tot i que des de les organitzacions LGBTI s’assumeix les necessitats d’un sistema de salut que en els darrers anys ha patit greus retallades, no es pot utilitzar el context de la pandèmia com una excusa per deixar de banda la prevenció, la detecció i el tractament de les ITS.

Els col·lectius exigeixen a Junts i a ERC, especialment a la Consellera de Salut Alba Vergés, la reobertura total de la unitat de Drassanes, que recuperi el servei Drassanes Exprés així com la totalitat de visites dedicades a l’administració de PreP, al triatge i a l’educació per a la salut sexual; que s’avanci en la transversalització d'una atenció a la salut sexual lliure d'estigmes formant al personal del sistema de salut català per a un abordatge mèdic lliure de discriminació (masclisme, homofòbia, serofòbia i putofòbia); la territorialització dels serveis de salut sexual públics més enllà de Barcelona; i situar la salut sexual l’agenda política i que s’implementi una política general de salut sexual que abordi aquesta qüestió en tota la seva complexitat.

El passat 26 d’octubre la Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual de Drassanes va tancar les seves portes. El 21 de novembre des de la Crida LGBTI i Atzagaia es va fer una protesta davant la Unitat per exigir la reobertura immediata d’aquest servei públic essencial i clau per a la prevenció, la detecció i el tractament precoç d’ITS. Gràcies a aquesta pressió, el Departament de Salut i la Direcció de l’Hospital Vall d’Hebron van anunciar una reobertura del servei però de caràcter parcial. El servei Drassanes Exprés, que ofereix un servei ràpid de cribratge d'ITS, segueix tancat.