Repressió

Citada a declarar una veïna de Cambrils per la Vaga General del 21 de febrer de 2019

Els fets fan referència a la vaga general del 21 de febrer de 2019 quan es donava inici al judici als membres del govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya i de la mesa del Parlament de Catalunya per haver permès l’exercici de vot l’1 d’octubre de 2017. En un judici sumaríssim se’ls va jutjar i més tard condemnar per uns delictes irrisoris com ara «sedició» i «rebel·lió».

La resposta de la gent fou massiva i el 21 de febrer es desbordaven els carrers una vegada més per denunciar el profund caràcter antidemocràtic d’aquest règim podrit. A Tarragona les protestes foren totalment pacífiques fins a l’arribada de les unitats antidisturbis que deixaren diversos ferits, inclòs un a l’hospital, dos detinguts i un expedient als jutjats basat únicament en els relats dels agents que ha acabat acusant penalment a 7 persones entre les que hi ha estudiants i sindicalistes.

Aquesta causa és una de les centenars impulsades pel Departament d’Interior i que una vegada més excedeixen els seus límits i fan bandera de la repressió contra persones concretes per intentar desactivar la mobilització popular.

És per això que demanem l’arxiu immediat de tota la causa, la retirada de la Generalitat que està present com acusació i la fi de la repressió basada en arxius il·legals d’activistes.