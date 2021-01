Antifeixisme

Centenars de persones s'apleguen al turó de la Rovira per commemorar la resistència antifranquista

L'Ateneu Popular la Bullanga del barri del Guinardó de Barcelona ha impulsat el impulsat el Primer Aplec Antifeixista al turó de la Rovira per commemorar la resistència antifranquista. La trobada celebrada aquest matí ha aplegat centenars de persones.

L'objectiu de la trobada és la d'esdevenir cada any un acte d’homenatge en record a la lluita antifeixista que hi ha hagut i hi ha actualment, a la ciutat. Sobretot, volen recordar aquelles antifeixistes que van aguantar fins a l’últim moment la resistència davant l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona, ara que fa 82 anys dels fets.