CORRUPCIÓ

Caps militars espanyols reben la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 abans del que fixaven els protocols

El Cap d'Estat Major de la Defensa espanyol, general Miguel Àngel Villarroya, ha dimitit avui després de la polèmica generada per haver rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 al costat d'altres alts càrrecs militars de l'Estat Major de la Defensa abans del que fixaven els protocols. Un cessament que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acceptat.

D'altra banda el ministeri de l’Interior ha cessat l’oficial d’enllaç de la Guàrdia Civil amb l’Estat Major de la Defensa per saltar-se els protocols i vacunar-se abans d’hora de la covid-19. El tinent coronel de la 'Benemèrita' va rebre la primera dosi del vaccí juntament amb el general Miguel Ángel Villarroya i altres càrrecs militars.

El general Miguel Àngel Villarroya es va fer famós durant el confinament de la primavera passada per frases com ‘El rei és el primer soldat d’Espanya’, 'Tots som soldats' i 'A la guerra no hi ha caps de setmana'. El seu pare va ser metge destinat a la Galera (Montsià) i ell hi va néixer. Encara hi té alguna propietat i els estius va a visitar una família amiga, així que és possible que després d'aquesta 'jubilació anticipada' visiti més sovint aquesta vila de la comarca del Montsià.