14-F

7 sabadellencs a la llista de la CUP

A la llista de la CUP hi haurà fins a un total de 7 sabadellencs i sabadellenques. Destaca al 4t lloc per la demarcació de Barcelona l'activista Xavier Pellicer cooperativista, membre del casal independentista i popular Can Capablanca i de l'organització antirepressiva Alerta Solidària.

L'exfutbolista i economista Oleguer Presas, la treballadora de la sanitat i activista en defensa dels serveis públics Txus Merino, la feminista Georgina Monge i David Rigola militant de la Forja, també formaran part de la llista electoral de la CUP en aquests comicis.

Destaca també la presència de Joan Buades el professor, escriptor i investigador especialitzat en recerca sobre el turisme, la globalització i el canvi climàtic que va ser diputat al Parlament de les Illes Balears en el període 1999-2003 per a la circumscripció d'Eivissa. Buades, en aquest període va ser un dels principals impulsors de la implantació de la fiscalitat ambiental sobre el turisme a través de l'anomenada ecotaxa.