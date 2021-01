'L'incòmode' Vallés parla de república

Monarquia o república. És el debat que tanca l'any i encetarà el 2021. La discussió s'emmarca entorn de la sobirania del rei, no del poble català. En cap cas es parla de la república catalana.

Sánchez s'ha vist en la necessitat d'anunciar que impulsarà una Llei de la Corona per regular la figura de la monarquia i l'actuació dels seus representants. El motiu, tots el coneixem: Tapar les vergonyes per salvar la Corona.

L'article 56 de la Constitució considera la figura del rei com inviolable i no subjecte a responsabilitat. La futura legislació, si és que n'hi ha, limitaria per raons òbvies aquest articulat.

La dreta ho interpreta com una manera de desnaturalització de la monarquia parlamentària per la porta del darrere. Però no fa massa espants. Casado ha dit, tímidament, que li donarà suport amb condicions. Mentrestant deixen parlar a periodistes no alineats, neutrals i d'esperit crítics com és Vicente Vallés. Així el va definir el monarca en fer-li entrega del Premi de Periodisme Fracisco Cerecedo.

Vallés defensa el seu valedor i ho fa atacant Pablo Iglesias i els independentistes, i deixa la porta de la república oberta: "Proposar que Espanya sigui una república és legítim i democràtic. Ho és, fins i tot, quan el model de república que ens ofereixen és més bolivarià que francès, Italià o alemany".

El presentador d'Antena 3 Notícies 2, que reuneix totes les qualitats "bàsiques" del periodista exemplar i per les quals li varen atorgar el premi que dóna l'Associació de Periodistes Europeus, apunta que el suport a la monarquia ha pujat vint punts des del sondeig de setembre i el de la república ha caigut un 13,5% i que, per tant, "enmig de la controvèrsia provocada per determinades actuacions indefensables de Joan Carles I i com més intensa ha estat la campanya dels partits republicans contra Felip VI, més defensors li han sortit al rei".

Segons ell, els qui han animat a debatre sobre la república la nit de Nadal només ocupen el 20% dels escons del Congrés.

La nit de Nadal, l'únic que es va dirigir al poble espanyol va ser el cap de l'Estat.

El seu l'article publicat a un diari gens sospitós d'esquerrà o d'independentista afegeix llenya a un foc que cremarà més enllà de Sant Antoni.