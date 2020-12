31-D

Una cadena humana per a commemorar la Diada de Mallorca

El Bloc d'Unitat Popular (BUP) i la Plataforma 31-D coorganitzaran la mobilitazció per commemorar la Diada de Mallorca. La fórmula triada per a garantir-ho en condicions de seguretat sanitària serà el d'una cadena humana, que tindrà lloc el proper 27 de desembre.

Per a la seva banda, el BUP ha presentat els seus actes per a la Diada sota el lema 'Amb la força de la gent, Mallorca sobirana! Poble, terra, drets'. Entre ells hi ha l'acte polític que se celebrarà el 30 de desembre al Teatre Xesc Forteza, Un actecte que se centrarà en destacar qüestions com la crisi sanitària i social, el monocultiu turístic, els vents de recentralització que bufen de Madrid i l'amenaça que representa l'espanyolisme per a la llengua i la cultura de Mallorca. Per aquesta organització, la Unitat popular és espai polític de ruptura amb el règim del 78. Així com i motor de transformació cap a una Mallorca lliure, social i agermanada amb la resta de Països Catalans.