Preparem-nos. Recuperem la iniciativa!

EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA HA DE RECUPERAR LA INICIATIVA

Cal reprendre el procés allà on el vam deixar el 27 d’octubre del 2017



– Les institucions han d’activar la declaració d’independència, i la societat s’ha de mobilitzar per defensar aquesta posició el temps que faci falta. Govern, Parlament i Ajuntaments han de desplegar els efectes de la declaració d’independència i s’han de constituir en institucions provisionals de la república.



– L’objectiu final és el reconeixement internacional de la república catalana i la seva incorporació, com a estat sobirà, a la comunitat internacional.



– Aquest objectiu és possible si es multiplica l’experiència de l’1 d’octubre, i es provoca un veritable Desbordament Democràtic, massiu i sostingut en el temps, que esdevingui insostenible per a l’Estat





Per a la represa d’aquest procés cal que el conjunt del moviment independentista assumeixi en la propera legislatura les fites següents:



1. Victòria a les eleccions catalanes en escons i en vots.



2. Constitució d’un govern independentista que tingui com a objectiu fer efectiva la república proclamada.



3. Posada en marxa d’iniciatives, públiques i privades, orientades a l’adquisició d’espais de sobirania.



4. Posada en marxa de l’estructura digital de la república, i dels serveis essencials que han de garantir el funcionament del país durant el període de transició.



5. La resposta de l’Estat a la proposta de negociar un referèndum d’autodeterminació. En cas afirmatiu, es privilegiarà sempre el referèndum acordat amb l’Estat.



6. Acció internacional orientada a l’establiment de relacions polítiques regulars amb estats i nacions sense estat, i al reconeixement ulterior de la república catalana.



7. Organització de tot el necessari per al Desbordament Democràtic com a eina d’impuls i de protecció de la república catalana. Un desbordament netament democràtic i no-violent, que acompanyi les institucions provisionals de la república en l’exercici de les seves funcions quan les fites anteriors s’hagin completat.



En l’assoliment d’aquests objectius i aquestes fites caldrà establir una aliança entre tots els actors del moviment, des d’on s’assignin els rols i les responsabilitats corresponents. En aquest sentit, el Consell per la República ha d’esdevenir l’Autoritat Nacional des d’on s’articuli aquesta aliança i des d’on s’assumeixi la direcció del moviment.