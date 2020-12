14-F

Poble Lliure es felicita per l’acord polític al que han arribat Guanyem i la CUP

L’aposta tàctico-estratègica que Poble Lliure que ha anat desenvolupant des de fa anys en els seus diferents espais d’incidència passa per a construir, ampliar i reforçar el projecte de la unitat popular a la nostra nació.

En aquest sentit, Poble Lliure celebra que Guanyem es consolidi com una formació de referència a l’àmbit polític català i considera que l’acord a què han arribat Guanyem i la CUP obre noves possibilitats i perspectives per seguir treballant en aquesta direcció.

En aquest sentit, emplaça al moviment independentista i popular a implicar-se en aquesta línia i a fer realitat, tant aviat com sigui possible, aquesta nova aposta. Puntualitza que cal una eina política per la ruptura democràtica amb l’Estat. I, des de Poble Lliure, es continua treballant amb els diferents agents polítics i socials per contribuir a la construcció d’un nou subjecte d’unitat popular. Una eina que ha de ser útil per l’organització i mobilització popular per protagonitzar el procés de ruptura i independència amb l’Estat espanyol i la constitució del nostre país en una República Catalana dels Drets Socials que garanteixi la justícia social, la transformació feminista i ecològica radical que necessiten les classes populars catalanes

"Un nou subjecte que, alhora, sigui capaç de liderar si cal també des de les institucions, aquesta gran transformació. I ho faci tenint capacitat d’entesa, compromís i generant les aliances que permetin aquest salt", puntualitza Poble lliure