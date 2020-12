Habitatge

Neix el Sindicat d’Habitatge de Reus per fer front a l’emergència habitacional

La primera assemblea serà el dimecres 9 de desembre, a les 18.00 h, a la Parròquia de Sant Bernat Calvó

L’accés a l’habitatge s’ha convertit en un greu problema arreu. Cada setmana desenes de famílies pateixen desnonaments, abusos per part dels propietaris, pujades abusives de preus i, en definitiva, són víctimes d’un mercat en mans d’uns pocs grans tenidors, bancs i fons voltors que fan negoci amb les condicions de vida i l’habitatge de les persones.

Reus no és aliena a aquesta situació d’emergència habitacional i, sovint, la realitat de la ciutat passa desapercebuda. Els principals casos de problemes amb l’habitatge es donen als barris del sud de la ciutat i al barri Gaudí i d’aquests se’n deriven un augment del risc d’exclusió social i de segregació urbana. Aquesta diagnosi, de fet, és la que en fa l’Ajuntament de Reus en el seu Pla Local d’Habitatge i, tanmateix, no ha començat a aplicar aquest pla.

Davant la situació de precarietat en matèria d’habitatge i l’immobilisme de l’administració local, un grup de veïns i veïnes han decidit unir-se per crear el Sindicat d’Habitatge de Reus. L’objectiu del col·lectiu és visibilitzar que a la ciutat també hi ha problemàtiques d’habitatge, i trobar solucions col·lectives i efectives per a totes aquelles persones que tenen problemes en qüestions relacionades amb l’habitatge, especialment la gent que volen fer fora de casa i que no té capacitat ni recursos per garantir les seves condicions de vida.

L’activitat del Sindicat començarà el dimecres 9 de desembre, amb la primera assemblea, a les 18.00 h a la Parròquia Sant Bernat Calvó, situada al Barri Fortuny.

La voluntat del Sindicat d’Habitatge de Reus és tenir capacitat per donar veu a totes aquelles persones que ara mateix no la tenen i ser una eina útil allà on no arriben les institucions. I, més enllà de la lluita per l’habitatge, també ha d’esdevenir un espai on es creïn vincles entre les integrants i en puguin sortir altres projectes paral·lels que enforteixin la xarxa comunitària.