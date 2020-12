repressió

Marxes de Torxes per la llibertat del presos polítics i el lliure retorn dels exiliats

Sota el lema "Per Nadal, us volem als carrers" han tingut lloc marxes de torxes a diverses localitats de Catalunya convocada per la Coordinadora Antirepressiva.

A Barcelona, la marxa ha aplegat més de mil presones. La protesta hacomençat al carrer Pelai i ha avançat per la Rambla cap a la plaça Sant Jaume. En aquest indret, els concentrats han demanat la llibertat dels dirigents independentistes empresonats per l'1-O i d'altres processaments "per causes polítiques i socials". Durant la lectura d'un manifest per part dels portaveus del col·lectiu. També han detallat que el col·lectiu Coordinadora Antirepressiva ha nascut per a donar una "resposta unitària i cohesionada, sense que ningú es quedi només davant la repressió".