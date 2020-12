Habitatge

Les entitats badalonines reclamen diàleg en la crisi de l’habitatge

L’any 2020 s’acaba, però les seves conseqüències perduraran. Amb la Covid-19, la crisi social i humanitària va de la ma de la crisi sanitària. Les mancances, de sostre, d’ajut social, de tota mena, són més i més punyents. En aquest marc, que s’agreujarà, hem assistit al drama que ha destapat l’incendi de la nau ocupada al barri del Gorg. Fins al moment, ha costat quatre vides, que s’han perdut. Però ha deixat abandonades -més encara- centenars de persones.

Per gros que sigui, el cas del Gorg és la punta de l’iceberg dels desnonaments, la falta de lloguer social, els pisos buits eternament, i famílies desorientades en una xarxa que hauria de ser d’ajut i és de burocràcia...

Les entitats que signen el manifest unitari i reclamen a les Administracions, començant per la local, un diàleg real, per trobar solucions, reals també, per resoldre les emergències, i dotar la ciutat de les estructures permanents necessàries perquè cap ciutadà quedi a l’exclusió. Al cap i a la fi, els polítics són gestors per delegació dels ciutadans. I els ciutadans han d’intervenir en les decisions i tenir accés a la informació.