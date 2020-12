La Generalitat ajorna un judici contra un independentista fins després de les eleccions

Segons informa l'organització antirepressiva Alerta Solidària , ahir poques hores abans del judici dos mossos van agafar la baixa i van ser l’excusa de la Generalitat per ajornar un plet contra un independentista (Marcel Vivet) fins després de les eleccions. Tot i admetre que el seu testimoniatge no era rellevant atès que no formaven part del dispositiu en què es va identificar i detenir l'acusat, la representació de la Generalitat ha proposat la suspensió al tribunal que així l’ha acordat fins el dia 22 de febrer.

La Generalitat a més a més de personar-se com acusació particular en una causa on ja hi actua la fiscalia va filtrar a la premsa, el dia abans del judici, que retirarà parcialment les acusacions per tal de pressionar la persona represaliada i el seu entorn familiar. Volien forçar així que l'acusat acceptés un pacte on assumís haver comès un delicte.

Ahir diverses organitzacions polítiques i antirepressives com Alerta Solidària, l'Assemblea Nacional Catalana o La Forja van acompanyar a Marcel Vivet fins a les portes dels jutjats.