La CUP Reus inicia una campanya per salvar el Mercat del Carrilet

La Candidatura d’Unitat Popular durà a terme una sèrie d’accions per a reivindicar la continuïtat del Mercat del Carrilet. La Campanya «Salvem el Mercat del Carrilet» començarà amb la realització d’un mural al costat del mercat el dissabte 12 al migdia, diversos tallers de cuina el 18 i 19 de desembre i una concentració a la Plaça del Mercadal dissabte 19 a les 19h. Les cupaires asseguren que al 2021 continuaran amb la lluita i que «no defalliran fins aconseguir que les parades es mantinguin al Carrilet, més enllà del 21 de juny de 2021».





Mònica Pàmies, regidora de la formació cupaire, ha posat en valor les més de 9.000 signatures en contra del tancament del mercat i afegeix, «la mateixa quantitat de vots que va aconseguir Junts per Reus i un 30% més del que va aconseguir ERC en les darreres eleccions municipals». En aquest sentit, la regidora ha demanat al govern que escolti les reivindicacions del barri i actuï en conseqüència. La regidora també ha subratllat les contradiccions del govern, que prometia al Pla d’Acció Municipal actuar als equipaments del Mercat del Carrilet o impulsar els mercats municipals.





En el marc de la campanya Salvem el Mercat del Carrilet, els cupaires desenvolupen un seguit de propostes i accions per la dinamització de l’espai. Demanen prioritzar les necessitats socials abans que el lucre econòmic i insisteixen que l’informe tècnic de l’edifici garanteix 20 anys més de vida a l’estructura i els materials.