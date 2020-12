14-F

La CUP proposta fer un mailing únic per reduir la despesa electoral

La CUP Crida Constituent ha proposat a la mesa convocada avui amb els grups parlamentaris per abordar les eleccions del 14 de febrer, arribar a un acord amb la resta de formacions per l’enviament d’un mailing únic. Tenint en compte les mesures aprovades per la Junta Electoral Central de cara a la celebració de les eleccions autonòmiques amb context de pandèmia per la Covid-19, la CUP considera que aquesta seria una mesura que permetria, en primer lloc, facilitar que la població disposés de totes les butlletes electorals prèviament, disminuint la bretxa digital i minimitzant la interacció social als col·legis electorals i, en segon lloc, reduir la despesa electoral, ja que es tracta d’una partida 100% subvencionable.

En aquest sentit, la formació emplaça a la Sub-direcció general de processos electorals i democràcia del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència directa a sol·licitar una modificació de la normativa a la JEC per tal que es pugui fer possible l’enviament únic per part de totes les forces amb representació parlamentària. La CUP ha criticat que la partida pressupostària que l’Administració Pública destina a l’enviament del mailing és una de les més elevades i que optant per l’enviament únic es podria disminuir.