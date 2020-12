lluita institucional

La CUP de Reus denuncia la pèrdua de diners públics durant 10 anys en el finançament de l’Edifici Tecnoparc

Davant l’anunciament de l’estalvi de 2,5 milions d'euros amb el refinançament de l'Edifici Tecnoparc per part de l’Ajuntament de Reus, la CUP recorda que aquesta operació s’hauria d’haver fet molt abans i que «portem 10 anys pagant uns interessos desorbitats». En aquest sentit, el grup cupaire esclareix que aquesta rectificació respon a les contínues peticions de la CUP als consells d’administració de Redessa.





Pau Aliagas, membre de l’assemblea de la CUP a Reus i conseller a Redessa retreu que el govern de la ciutat «es vol penjar la medalla per l’estalvi que tindrem a partir d’ara i oblida la gran quantitat de diners públics que hem anat perdent durant molts anys». Concretament, la formació denuncia la pèrdua d’un milió d’euros anuals en interessos desmesurats des del 2011. El conseller dubta que l’operació no s’hagi pogut fer abans i es qüestiona «on han anat aquests diners i amb quines finalitats». En aquest sentit, Aliagas manifesta, «o hi ha interessos ocults o hi ha una incompetència manifesta».