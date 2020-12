Per la República

L'Assemblea presenta el posicionament i accions davant el procés electoral del febrer de 2021

Les sòcies i socis de l'Assemblea han aprovat eli el. Els vint-i-cinc punts portats a consulta han estat. Cal destacar que. A la consultaAmbdues propostes han quedat. D'aquesta manera, el Secretariat Nacional veu com les seves propostes queden avalades i àmpliament reforçades després d'haver estat consultades a les sòcies i socis de l'entitat.En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie ha volgut valorar "" i la incontestable majoria en l'aprovació i ratificació d'aquestes accions. Ha afegit que aquest Decàleg "". A més, ha volgut deixar clar que cal que aquests "recuperin la coherència entre les paraules i els fets".El vicepresident de l'entitat, David Fernàndez, ha explicat que el Decàleg pretén "". També ha deixat clar que". Ho ha fet durant la roda de premsa de presentació dels resultats on ha explicat els principis bàsics d'aquest Decàleg.D'altra banda, el coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs, Jordi Ollé, ha explicat que l'estratègia d'incidència de l'entitat cara al procés electoral "no es limita només a la campanya electoral". Aquest posicionament està dividit en tres etapes: Període de precampanya i de campanya electoral, després de les eleccions i fins a la constitució del Parlament i un cop constituït el Govern.El coordinador de la Comissió de Comunicació, Adrià Alsina, ha explicat que aviat es posarà en marxa "". Per fer-ho, es generarà un sistema de puntuacions per tal que es puguin valorar els programes electorals de les diferents organitzacions polítiques.Aquí podeu consultar